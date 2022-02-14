Брюки из золота: Дженнифер Энистон показала необычную замену вечерним платьям

Вы можете себе это представить? Актрисе Дженнифер Энистон исполнилось 53. В это сложно поверить, ведь звезда ситкома на все времена «Друзья» — настоящая красотка и выглядит гораздо моложе своих лет.

В честь праздника голливудская знаменитость порадовала поклонников новым видео. Энистон поблагодарила всех за поздравления с днем рождения и продемонстрировала свой эффектный наряд, в котором и отметила наступление личного нового года жизни. Дженнифер выбрала лаконичный черный трикотажный джемпер с акцентными меховыми деталями на рукавах. Самая яркая и неожиданная часть образа — брюки клеш с золотой бахромой. Теперь мы точно знаем, что будут носить модницы на грядущих вечеринках весны.