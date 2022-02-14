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Брюки из золота: Дженнифер Энистон показала необычную замену вечерним платьям

Одна из главных красавиц Голливуда Дженнифер Энистон отпраздновала свой 53-й день рождения. На вечеринке звезда появилась в очень необычных брюках, чем немало удивила всех гостей. Энистон в очередной раз доказала, что умеет по-настоящему веселиться. Разбираем праздничный аутфит знаменитости и берем на заметку идеи для эффектных вечерних образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Энистон

Фото: Instagram @jenniferaniston

Вы можете себе это представить? Актрисе Дженнифер Энистон исполнилось 53. В это сложно поверить, ведь звезда ситкома на все времена «Друзья» — настоящая красотка и выглядит гораздо моложе своих лет.

В честь праздника голливудская знаменитость порадовала поклонников новым видео. Энистон поблагодарила всех за поздравления с днем рождения и продемонстрировала свой эффектный наряд, в котором и отметила наступление личного нового года жизни. Дженнифер выбрала лаконичный черный трикотажный джемпер с акцентными меховыми деталями на рукавах. Самая яркая и неожиданная часть образа — брюки клеш с золотой бахромой. Теперь мы точно знаем, что будут носить модницы на грядущих вечеринках весны.

Подписчики актрисы уже успели оценить ее наряд и поддержали знаменитость в комментариях.

Как Энистон удается оставаться вечно молодой? Актриса всегда выглядит отлично, даже без макияжа. Ранее мы обсуждали секреты красоты голливудской дивы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @jenniferaniston / Getty Images

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