С растрепанными волосами и без макияжа: Дженнифер Энистон показала натуральную красоту
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jenniferaniston
Дженнифер показала, что ее волосы, оказывается, естественно вьются. Причиной своих кудряшек актриса назвала повышенную влажность воздуха. Да и без макияжа 52-летняя звезда выглядит очень хорошо, морщин практически не видно. Энистон можно смело дать на десяток лет меньше.
Поклонники оценили естественную красоту Дженнифер и буквально засыпали ее приятными комментариями. «Ох уж эти натуральные кудри!», «Прекрасная», «Выглядишь просто сногсшибательно», «Твои волосы, твое лицо! Я влюбилась», «Прекрасна! Волосы выглядят, будто ты только что после пляжа», — прокомментировали снимки подписчики.
Актриса считает, что секрет ее вечной молодости в ее диете. Энистон уже давно оказалась от любой еды белого цвета и придерживается диеты, на которой нельзя употреблять сахар, картофель, молочные продукты, мороженое, белый рис, различные хлебобулочные изделия. Она не ест те продукты, частое употребление которых разрушает коллаген и вызывает морщины, а также приводит к избыточному весу и целлюлиту.
Фото: GlobalLookPress, Instagram