С растрепанными волосами и без макияжа: Дженнифер Энистон показала натуральную красоту

Актриса считает, что секрет ее вечной молодости в ее диете. Энистон уже давно оказалась от любой еды белого цвета и придерживается диеты, на которой нельзя употреблять сахар, картофель, молочные продукты, мороженое, белый рис, различные хлебобулочные изделия. Она не ест те продукты, частое употребление которых разрушает коллаген и вызывает морщины, а также приводит к избыточному весу и целлюлиту.