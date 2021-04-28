Брутальный тренд — одежда с тату-эффектом, как у Мадонны и Ирины Шейк

Папарацци не дают прохода Ирине Шейк, которая проводит солнечные дни с дочкой на Манхэттене. Обычно модель заходит за стаканчиком кофе, а затем шагает с 4-летней Леей на детскую площадку. И это отличный повод выгулять новые аутфиты. Как, например, джинсовую двойку от Vivienne Westwood, что цитирует искусство эпохи Ренессанса. Любит тренд на необычные принты и Ким Кардашьян, которая появляется в полупрозрачных облегающих боди и велосипедках с рисунками, напоминающими тату, которые набиты подростком втайне от родителей.

Из сезона в сезон тенденции становятся все горячее. Теперь бра стали полноценной деталью образа для красных дорожек и street style, и с открытой «душой» смело щеголяет Хайди Клум, Кайли Дженнер и другие селебрити. Подробности с фото — на Passion.ru.