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Брутальный тренд — одежда с тату-эффектом, как у Мадонны и Ирины Шейк

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Мадонна

Фото: Instagram @madonna

Жан-Поль Готье не дремлет: его боди с эффектом цветной татуировки по мотивам античной скульптуры и ботаники буквально захватили Сеть. А недавно в таком вышла в свет Мадонна, еще и в брутальном кожаном комбезе. Смотрим, как и за что этот тренд полюбился селебрити!

Папарацци не дают прохода Ирине Шейк, которая проводит солнечные дни с дочкой на Манхэттене. Обычно модель заходит за стаканчиком кофе, а затем шагает с 4-летней Леей на детскую площадку. И это отличный повод выгулять новые аутфиты. Как, например, джинсовую двойку от Vivienne Westwood, что цитирует искусство эпохи Ренессанса. Любит тренд на необычные принты и Ким Кардашьян, которая появляется в полупрозрачных облегающих боди и велосипедках с рисунками, напоминающими тату, которые набиты подростком втайне от родителей.

Из сезона в сезон тенденции становятся все горячее. Теперь бра стали полноценной деталью образа для красных дорожек и street style, и с открытой «душой» смело щеголяет Хайди Клум, Кайли Дженнер и другие селебрити. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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