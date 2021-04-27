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Бра напоказ и голый живот — звездный тренд с красной дорожки и street style

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Светлана Лобода

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Возвращение к светской жизни в послековидном мире проходит с размахом: в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная церемония «Оскар», а в Москве — целая череда премий, гала-ужинов и других мероприятий, включая Московский международный кинофестиваль и Cosmopolitan Man Awards. Если наблюдать внимательно, то можно собрать целый урожай модных трендов, и один из самых горячих в этом сезоне — бра напоказ.

Полюбился он Светлане Лободе, которая дефилировала перед объективами фотографов в платье с разрезом под грудью и push-up эффектом. Этот трюк использовала актриса Марина Доможирова на открытии ММКФ-2021, а 26-го апреля на красной дорожке Oscars Зендая показала его на примере лимонно-желтого платья Valentino. Но перещеголяла всех открытой «душой» Наталья Водянова, которая появилась на благотворительном вечере в провокационном платье Schiaparelli, за что подверглась критике.

Наталья Водянова

Фото: Пресс-служба

Вне светских мероприятий этот тренд тоже вполне жизнеспособен. Чего стоит один выход Хайди Клум, которая свободно разгуливала по городу в одном бра и свитшоте, вернее, в том, что от него осталось. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Фото: Екатерина Ширинкина / Светлана Наконечная / Globallook / Eastnews / Instagram / пресс-служба

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