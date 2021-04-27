Бра напоказ и голый живот — звездный тренд с красной дорожки и street style

Полюбился он Светлане Лободе, которая дефилировала перед объективами фотографов в платье с разрезом под грудью и push-up эффектом. Этот трюк использовала актриса Марина Доможирова на открытии ММКФ-2021, а 26-го апреля на красной дорожке Oscars Зендая показала его на примере лимонно-желтого платья Valentino. Но перещеголяла всех открытой «душой» Наталья Водянова, которая появилась на благотворительном вечере в провокационном платье Schiaparelli, за что подверглась критике.