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Брижит Макрон нашла идеальный брючный костюм на весну — берите на заметку и вы

Брижит Макрон знает о классике все: у первой леди Франции целая коллекция лаконичных платьев-футляров и безупречно скроенных костюмов. Один из них супруга президента продемонстрировала на недавнем официальном визите. Рассказываем, что взять на заметку и чему поучиться!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брижит Макрон

Фото: Globallook

Брижит показала эталонный брючный костюм, который может пригодиться каждой, независимо от положения на карьерной лестнице. Фактурная двойка цвета графита из зауженных брюк и двубортного блейзера до середины бедра впишется в абсолютно любой гардероб.

Соединила тандем классическая бланковая рубашка, которую первая леди предпочла не застегивать до конца. В завершение — пара брутальных ботильонов на тракторной подошве, которые привнесли долю гранжа в чинную классику.

Брижит Макрон

Брижит Макрон

Фото: Globallook

Первые леди и монаршие особы тоже ошибаются, правда, это им обходится дороже. Ранее мы обсуждали, как знаменитости пострадали от неудачно подобранных образов. Так, Джилл Байден надела босоножки, забыв о педикюре, а бюст Клаудии Шиффер едва не выпрыгнул из тесного лифа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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