Брижит Макрон нашла идеальный брючный костюм на весну — берите на заметку и вы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Брижит показала эталонный брючный костюм, который может пригодиться каждой, независимо от положения на карьерной лестнице. Фактурная двойка цвета графита из зауженных брюк и двубортного блейзера до середины бедра впишется в абсолютно любой гардероб.
Соединила тандем классическая бланковая рубашка, которую первая леди предпочла не застегивать до конца. В завершение — пара брутальных ботильонов на тракторной подошве, которые привнесли долю гранжа в чинную классику.
Фото: Globallook
Первые леди и монаршие особы тоже ошибаются, правда, это им обходится дороже. Ранее мы обсуждали, как знаменитости пострадали от неудачно подобранных образов. Так, Джилл Байден надела босоножки, забыв о педикюре, а бюст Клаудии Шиффер едва не выпрыгнул из тесного лифа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook