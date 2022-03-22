Брижит Макрон нашла идеальный брючный костюм на весну — берите на заметку и вы

Брижит показала эталонный брючный костюм, который может пригодиться каждой, независимо от положения на карьерной лестнице. Фактурная двойка цвета графита из зауженных брюк и двубортного блейзера до середины бедра впишется в абсолютно любой гардероб.

Соединила тандем классическая бланковая рубашка, которую первая леди предпочла не застегивать до конца. В завершение — пара брутальных ботильонов на тракторной подошве, которые привнесли долю гранжа в чинную классику.