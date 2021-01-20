Бритни Спирс раскритиковали за потрепанную обувь: «Сапоги из 1999-го»

«А ей разрешены новые наряды? Все выглядит так, будто оно осталось из 2009-го», «Эти сапоги точно из 1999 года», «Почему он всегда выглядит стильно, а она так, будто раздобыла эти наряды на глубине шкафа», — обсуждают в комментариях. Подписчики полагают, что из-за потери доступа к собственным финансам Спирс не может позволить себе новую одежду.

Напомним, что за право распоряжаться 60-миллионным состоянием звезды борются в суде ее родители. Еще в 2008 году по решению суда Бритни Спирс лишилась самостоятельности из-за нестабильного психического состояния. Сначала юридическим представителем был ее отец, а теперь финансами ведает ее мать. Подробнее читайте на Passion.ru.