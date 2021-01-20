Бритни Спирс раскритиковали за потрепанную обувь: «Сапоги из 1999-го»
Фото: Instagram @britneyspears
Привычную униформу с микрошортами и тесными топами артистка сменила на непривычно скромный наряд. На фото Спирс позирует в черных облегающих брюках, бланковой футболке и коротком пальто цвета капучино. Венчают аутфит сапоги из потертой кожи цвета шоколада, в которых Бритни неоднократно появлялась на фото в своем Instagram. Вокруг обуви и разгорелась бурная дискуссия: певицу раскритиковали за диковины из недр гардеробной комнаты.
Фото: Instagram @britneyspears
«А ей разрешены новые наряды? Все выглядит так, будто оно осталось из 2009-го», «Эти сапоги точно из 1999 года», «Почему он всегда выглядит стильно, а она так, будто раздобыла эти наряды на глубине шкафа», — обсуждают в комментариях. Подписчики полагают, что из-за потери доступа к собственным финансам Спирс не может позволить себе новую одежду.
Напомним, что за право распоряжаться 60-миллионным состоянием звезды борются в суде ее родители. Еще в 2008 году по решению суда Бритни Спирс лишилась самостоятельности из-за нестабильного психического состояния. Сначала юридическим представителем был ее отец, а теперь финансами ведает ее мать. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @britneyspears / Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!