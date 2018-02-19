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Виктория Боня объяснила, почему нарушила дресс-код на BAFTA

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Виктория Боня
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38-летняя Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения престижнейшей кинопремии BAFTA в Лондоне.

Модель и телеведущая решила выделиться — она проигнорировала дресс-код, согласно которому гостям мероприятия предписывались черные наряды, и надела мини-платье в полоску, усыпанное пайетками.

Виктория стала единственной женщиной, осмелившейся на подобный наряд, и привлекла к себе массу внимания — но была нещадно раскритикована модными экспертами.

Впрочем, Виктория нисколько не смутилась. Она записала видео для своего Instagram, в котором рассказала, почему выбрала именно такое платье на светский раут.

Кстати, подруга Бони, израильская актриса Хофит Голан, тоже выбрала «неправильное платье»: она позировала фотографам в пышном серебристом платье со шлейфом.

В Сети обсуждают и нарушение Кейт Миддлтон — беременная герцогиня вышла на красную дорожку в темно-зеленом платье. Оказалось, все дело в королевском протоколе, по которому на подобные светские мероприятия представительницам монаршей семьи запрещено надевать черные наряды.

Фото: Instagram, Global Look Press, Getty Images

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