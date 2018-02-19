Виктория Боня объяснила, почему нарушила дресс-код на BAFTA

Кстати, подруга Бони, израильская актриса Хофит Голан, тоже выбрала «неправильное платье»: она позировала фотографам в пышном серебристом платье со шлейфом.

В Сети обсуждают и нарушение Кейт Миддлтон — беременная герцогиня вышла на красную дорожку в темно-зеленом платье. Оказалось, все дело в королевском протоколе, по которому на подобные светские мероприятия представительницам монаршей семьи запрещено надевать черные наряды.

Фото: Instagram, Global Look Press, Getty Images