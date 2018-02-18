Томная Анджелина Джоли, Кейт Миддлтон в «неправильном» платье и другие знаменитости на BAFTA-2018
Минувшим вечером ярчайшие представители зарубежного кинематографа блистали на премии BAFTA. Торжественная церемония вручения наград прошла в Королевском концертном зале Альберт-холл, у входа которого собрались сотни поклонников, желающих своими глазами увидеть главных героев вечера.
Среди номинантов и гостей премии оказалось множество знаменитостей: Анджелина Джоли, Марго Робби, Сальма Хайек, Орландо Блум и другие актеры и режиссеры пришли забрать свои награды и поздравить лауреатов. Но максимум внимания приковали к себе герцог и герцогиня Кембриджская — Уильям и Кейт.
Большинство дам выбрали для важного мероприятия эффектные вечерние наряды черного цвета, следуя уже практически традиционному международному дресс-коду (принятому среди кинозвезд в знак поддержки движения #Time'sUp, посвященному жертвам секс-домогательств). Однако Кейт Миддлтон предпочла платье темно-зеленого цвета — возможно, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к королевской семье, а не к элите шоу-бизнеса.
Российская модель и телеведущая Виктория Боня, также посетившая церемонию BAFTA, тоже не стала одеваться в черное, а надела обтягивающее мини-платье, усыпанное золотыми пайетками.
Фото: Getty Images