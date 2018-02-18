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Томная Анджелина Джоли, Кейт Миддлтон в «неправильном» платье и другие знаменитости на BAFTA-2018

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Анджелина Джоли
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18 февраля в Лондоне прошла важнейшая британская кинопремия и одна из самых престижных в мире — BAFTA. На красную дорожку вышли не только суперзвезды, но и представители британской аристократии.

Минувшим вечером ярчайшие представители зарубежного кинематографа блистали на премии BAFTA. Торжественная церемония вручения наград прошла в Королевском концертном зале Альберт-холл, у входа которого собрались сотни поклонников, желающих своими глазами увидеть главных героев вечера.

Среди номинантов и гостей премии оказалось множество знаменитостей: Анджелина Джоли, Марго Робби, Сальма Хайек, Орландо Блум и другие актеры и режиссеры пришли забрать свои награды и поздравить лауреатов. Но максимум внимания приковали к себе герцог и герцогиня Кембриджская — Уильям и Кейт.

Большинство дам выбрали для важного мероприятия эффектные вечерние наряды черного цвета, следуя уже практически традиционному международному дресс-коду (принятому среди кинозвезд в знак поддержки движения #Time'sUp, посвященному жертвам секс-домогательств). Однако Кейт Миддлтон предпочла платье темно-зеленого цвета — возможно, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к королевской семье, а не к элите шоу-бизнеса.

Российская модель и телеведущая Виктория Боня, также посетившая церемонию BAFTA, тоже не стала одеваться в черное, а надела обтягивающее мини-платье, усыпанное золотыми пайетками.

Фото: Getty Images

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