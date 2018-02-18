Томная Анджелина Джоли, Кейт Миддлтон в «неправильном» платье и другие знаменитости на BAFTA-2018

Минувшим вечером ярчайшие представители зарубежного кинематографа блистали на премии BAFTA. Торжественная церемония вручения наград прошла в Королевском концертном зале Альберт-холл, у входа которого собрались сотни поклонников, желающих своими глазами увидеть главных героев вечера.

Среди номинантов и гостей премии оказалось множество знаменитостей: Анджелина Джоли, Марго Робби, Сальма Хайек, Орландо Блум и другие актеры и режиссеры пришли забрать свои награды и поздравить лауреатов. Но максимум внимания приковали к себе герцог и герцогиня Кембриджская — Уильям и Кейт.