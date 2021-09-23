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Бондарчук в «жгучем» костюме и на шпильках устроила дефиле на крыше

Светлана Бондарчук поделилась серией снимков из Санкт-Петербурга и, кажется, вскоре поклонников ждет кое-что горячее. 52-летняя бизнесвумен взобралась на крышу, где устроила зажигательный мастер-класс по позингу, а по пути — позировала в парадной, нарядившись в образ в духе Тринити из «Матрицы». Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Деталь, которую однозначно стоит взять на вооружение в преддверии сильных холодов, — капор. Например, как у Светланы — базовый черный головной убор, который четко повторяет контуры головы и шеи. Удачный его микс — с брутальным пальто из кожи силуэта восьмидесятых с характерным объемом в плечах и акцентом на талии.

Под образом подружки рокера — сама элегантность. В главной роли — эффектный костюм цвета жгучего перца на базе свободного джемпера и классических брюк. Финальный штрих — пара туфель Balenciaga с гипертрофированными мысами и головокружительно высокими шпильками, на которых звезда не побоялась даже крутых наклонов крыши.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Ранее мы рассказывали об эффектном образе Яны Рудковской, в котором она зажгла на борту частного джета. В ход пошло ультракороткое платье цвета фуксии, практически не оставившее места для фантазии. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram