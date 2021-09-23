Бондарчук в «жгучем» костюме и на шпильках устроила дефиле на крыше

Деталь, которую однозначно стоит взять на вооружение в преддверии сильных холодов, — капор. Например, как у Светланы — базовый черный головной убор, который четко повторяет контуры головы и шеи. Удачный его микс — с брутальным пальто из кожи силуэта восьмидесятых с характерным объемом в плечах и акцентом на талии.

Под образом подружки рокера — сама элегантность. В главной роли — эффектный костюм цвета жгучего перца на базе свободного джемпера и классических брюк. Финальный штрих — пара туфель Balenciaga с гипертрофированными мысами и головокружительно высокими шпильками, на которых звезда не побоялась даже крутых наклонов крыши.