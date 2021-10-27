Сегодня в 19:27 1 мин.

Бондарчук в лазурном (и абсолютно нескромном) платье устроила танцы на пляже

Светлана Бондарчук подразнила поклонников (и позлила хейтеров) зажигательным видео с отдыха на островах. 52-летняя бизнесвумен устроила энергичные танцы босиком на песке в эффектном образе, который стоит взять на вооружение, если приближающиеся нерабочие дни вы решили провести в теплых странах. Ничего лишнего — только безупречная форма и золотистый загар!