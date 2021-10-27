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Бондарчук в лазурном (и абсолютно нескромном) платье устроила танцы на пляже
Светлана Бондарчук подразнила поклонников (и позлила хейтеров) зажигательным видео с отдыха на островах. 52-летняя бизнесвумен устроила энергичные танцы босиком на песке в эффектном образе, который стоит взять на вооружение, если приближающиеся нерабочие дни вы решили провести в теплых странах. Ничего лишнего — только безупречная форма и золотистый загар!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @a030aa
Хвастаться подготовленной к лету фигурой Светлана решила в абсолютно прозрачном (и крайне нескромном) миди-платье на тонких, едва заметных бретелях и с открытой спиной. Главный акцент — пышная бахрома цвета лазури, которая создает вау-эффект при каждом движении. Дополняют образ черные солнцезащитные очки-вайфареры и сет из броских украшений — колец и многоярусных браслетов.
Ранее мы обсуждали самые интригующие наряды знаменитостей на красных дорожках и приемы, благодаря которым вечерние выходы стали культовыми. Здесь — шелка Alexandre Vauthier, которых щеголяла Белла Хадид в Каннах, винтажное кимоно Рианны, которое распахнулось на глазах у всех. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram