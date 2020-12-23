Бондарчук подразнила фанатов фото в «жгучей» комбинации с бретелями-невидимками

В одной из свежих публикаций Бондарчук похвасталась стройной фигурой в соблазнительном платье-комбинации. «Pretty Woman», — прокомментировала пост звезда (с англ. «Красотка», — прим. ред.). Дерзкий островной look оформлен эффектными деталями: глубоким декольте, бретелями-невидимками, нежным струящимся шелком в оттенке жгучего перца чили. Дополняют образ шлепанцы-вьетнамки в тон и броские украшения — акцентная моносерьга, усыпанная мерцающими камнями, и многоярусный браслет.

«Красивая женщина», «Шикарная!», «Lady in red», «Красотка!», «Женщина-огонь!», — восхищаются подписчики. Не так давно Светлана Бондарчук произвела фурор в Сети, показав «неприбранный» естественный образ. Поклонники не жалели комплиментов натуральной красоте экс-модели и осыпали звезду комплиментами. Подробнее читайте на Passion.ru.