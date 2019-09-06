Мюли на каблуке и красная мини-юбка: Рената Литвинова похвасталась стройными ногами

На фото Литвинова позирует в элегантном аутфите, в основе которого – черный цвет. Базовый джемпер и плотные черные колготки Рената зарифмовала с принтованной мини-юбкой в насыщенном оттенке перца чили. Образ дополнен грубыми фактурами – сумкой кросс-боди и мюлями из гладкой кожи на массивном каблуке.