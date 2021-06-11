Блондинка в законе: Байден нарядилась в фуксию для встречи с Миддлтон

Миддлтон выбрала силуэтное платье Alexander McQueen, которое хранится в ее гардеробной еще с 2011 года. К нему — пару классических бежевых лодочек на шпильках, лаконичную сумку и едва заметные серьги-кольца. Джилл Байден не растерялась, и тоже сделала ставку на фуксию, но в неоновой вариации. Первая леди США замиксовала ультраяркий жакет L’Agence с белоснежным платьем А-силуэта от Akris. Завершили образ пудровые слингбэки на миниатюрных каблуках от Valentino.