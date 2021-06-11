passion.ru

Блондинка в законе: Байден нарядилась в фуксию для встречи с Миддлтон

11 июня в Корнуолле состоялась первая встреча Джилл Байден и Кейт Миддлтон. Первая леди и герцогиня Кэмбриджская посетили местную школу и приняли участие в дискуссии на тему образования. Знакомство прошло под знаменем розового цвета, причем самых главных оттенках сезона. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Джилл Байден и Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Миддлтон выбрала силуэтное платье Alexander McQueen, которое хранится в ее гардеробной еще с 2011 года. К нему — пару классических бежевых лодочек на шпильках, лаконичную сумку и едва заметные серьги-кольца. Джилл Байден не растерялась, и тоже сделала ставку на фуксию, но в неоновой вариации. Первая леди США замиксовала ультраяркий жакет L’Agence с белоснежным платьем А-силуэта от Akris. Завершили образ пудровые слингбэки на миниатюрных каблуках от Valentino.

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

Фото: Globallook

Доктор Байден, при всей серьезности своего статуса, не упускает возможность совершить модную шалость. Супруга президента Соединенных Штатов то и дело наряжается в конфетные оттенки, экспериментирует длиной юбок и смело носит колготки в сеточку. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!