Блондинка в законе: Байден нарядилась в фуксию для встречи с Миддлтон
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Миддлтон выбрала силуэтное платье Alexander McQueen, которое хранится в ее гардеробной еще с 2011 года. К нему — пару классических бежевых лодочек на шпильках, лаконичную сумку и едва заметные серьги-кольца. Джилл Байден не растерялась, и тоже сделала ставку на фуксию, но в неоновой вариации. Первая леди США замиксовала ультраяркий жакет L’Agence с белоснежным платьем А-силуэта от Akris. Завершили образ пудровые слингбэки на миниатюрных каблуках от Valentino.
Фото: Globallook
Доктор Байден, при всей серьезности своего статуса, не упускает возможность совершить модную шалость. Супруга президента Соединенных Штатов то и дело наряжается в конфетные оттенки, экспериментирует длиной юбок и смело носит колготки в сеточку. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook
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