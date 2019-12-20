Блестящее платье и «лохматые» туфли-петухи: Селин Дион похвасталась эпатажным образом для вечеринки

Селин Дион далеко не всегда была королевой эпатажа. Иконой стиля ее назвали сравнительно недавно, когда за ее имидж взялся новый стилист. О том, как проходила эволюция стиля певицы, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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