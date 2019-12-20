Блестящее платье и «лохматые» туфли-петухи: Селин Дион похвасталась эпатажным образом для вечеринки
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Селин Дион показала, как готовится к праздникам, а заодно – похвасталась ярким аутфитом. «А вы уже нарядили рождественскую елку?» – поинтересовалась артистка у фолловеров.
Звезда выбрала облегающее платье насыщенного красного цвета, расшитое мерцающими пайетками. Прилегающий силуэт подчеркнул стройную фигуру Дион, а лаконичный фасон был компенсирован блеском. Без эпатажа не обошлось: Селин приняла дерзкую позу на фото, и в фокусе оказались странные туфли в виде петухов. В деталях – высокие шпильки, острый носок, петушиные головы сзади и красно-оранжевые перья, торчащие во все стороны. Без внимания не остались и бесконечно длинные ноги певицы и золотистый загар.
Селин Дион далеко не всегда была королевой эпатажа. Иконой стиля ее назвали сравнительно недавно, когда за ее имидж взялся новый стилист. О том, как проходила эволюция стиля певицы, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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