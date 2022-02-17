Блейк Лайвли показала фигуру без изъянов в изящном костюме цвета весеннего неба
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Фото: Eastnews
34-летняя Блейк Лайвли продемонстрировала невероятно длинные ноги в эффектном костюме-тройке Michael Kors актуального небесно-голубого цвета. Звезда надела короткий топ-бра, поверх которого накинула легкий и при этом очень элегантный жакет, а облегающая юбка-карандаш чуть ниже колена сделала образ утонченным и чувственным. Завершающие штрихи — белоснежный клатч, туфли-лодочки Christian Louboutin и, конечно же, красная помада.
Фото: Eastnews
Изящный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды. Напомним, что Блейк — мама троих детей, но это не мешает ей выглядеть абсолютно роскошно!
В последнее время Блейк Лайвли все чаще радует поклонников своими яркими появлениями. В прошлый раз мы рассказывали, что актриса появились на премьере мюзикла Хью Джекмана «Музыкальный человек» в наряде с декольте до пояса. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @blakelively / Dpa / Eastnews, GettyImages