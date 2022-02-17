Блейк Лайвли показала фигуру без изъянов в изящном костюме цвета весеннего неба

Изящный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды. Напомним, что Блейк — мама троих детей, но это не мешает ей выглядеть абсолютно роскошно!

В последнее время Блейк Лайвли все чаще радует поклонников своими яркими появлениями. В прошлый раз мы рассказывали, что актриса появились на премьере мюзикла Хью Джекмана «Музыкальный человек» в наряде с декольте до пояса. Подробнее читайте в материале Passion.ru.