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Битва тонких талий: Заворотнюк и Дайнеко померились корсетами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аннна Заворотнюк

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

Корсеты всех мастей снова в тренде. Правда, теперь мы не затягиваем их до потери сознания. Эта деталь определенно заслуживает вашего внимания, а инструкцию по ее применению ищите в образах звезд. Не так давно в битве за самую тонкую талию сошлись Виктория Дайнеко и Анна Заворотнюк: выбираем, чей образ эффектнее!

Анна составила look из классических голубых джинсов, базовой бланковой футболки и брутальной кожаной куртки. Полупрозрачный черный корсет органично вписался в casual-аутфит. Берите трюк на заметку, а при смене планов просто добавляйте туфли на шпильке.

Анна Заворотнюк

А теперь самое сложное: голосуйте за полюбившийся look!

Виктория Дайнеко выбрала дерзкий образ для премьеры фильма «Круэлла». В главных ролях — соблазнительная юбка миди и вторящий ей корсет, надетый поверх блузы с «драматичными» рукавами. Беспроигрышный дуэт сделал ноги звезды нескончаемо длинными, а черные лодочки только усилили эффект.

Виктория Дайнеко

Свое возвращение в этом сезоне отметили велосипедки. Образы звезд и топ-5 бюджетных вариантов до 2 700 рублей ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @@victoriadaineko / @anna_zavorotnyuk

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