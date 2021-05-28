Битва тонких талий: Заворотнюк и Дайнеко померились корсетами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна составила look из классических голубых джинсов, базовой бланковой футболки и брутальной кожаной куртки. Полупрозрачный черный корсет органично вписался в casual-аутфит. Берите трюк на заметку, а при смене планов просто добавляйте туфли на шпильке.
А теперь самое сложное: голосуйте за полюбившийся look!
Виктория Дайнеко выбрала дерзкий образ для премьеры фильма «Круэлла». В главных ролях — соблазнительная юбка миди и вторящий ей корсет, надетый поверх блузы с «драматичными» рукавами. Беспроигрышный дуэт сделал ноги звезды нескончаемо длинными, а черные лодочки только усилили эффект.
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Фото: Instagram @@victoriadaineko / @anna_zavorotnyuk
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