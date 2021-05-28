Битва тонких талий: Заворотнюк и Дайнеко померились корсетами

Корсеты всех мастей снова в тренде. Правда, теперь мы не затягиваем их до потери сознания. Эта деталь определенно заслуживает вашего внимания, а инструкцию по ее применению ищите в образах звезд. Не так давно в битве за самую тонкую талию сошлись Виктория Дайнеко и Анна Заворотнюк: выбираем, чей образ эффектнее!