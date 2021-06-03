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Битва пеньюаров с перьями: Анна Седокова vs Катя Адушкина

Анна Седокова отметила презентацию новой песни «Эгоистка» громко и нескромно — с танцами на барной стойке и под лозунгом «Я люблю тебя, но себя я люблю больше». Наряд для вечеринки певица выбрала гламурный — с абсолютно прозрачным будуарным халатом в главной роли. Образ с эффектом «только встала с постели» не так давно примерила блогер Катя Адушкина. Голосуем за самый яркий выход!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

Фото: Instagram @annasedokova

Седокова выбрала конфетно-розовое микроплатье в духе 90-х, дизайн которого разработала для собственного бренда. Звезда отметила, что в его ассортименте всегда не хватало чего-то особенного и максимально дерзкого. Шелковую комбинацию певица зарифмовала с прозрачным халатом с отделкой из перьев, и одно можно сказать наверняка — постельная тематика определенно в тренде среди селебрити.

На церемонию награждения инфлюенсеров в одном из столичных ресторанов блогер-миллионник Катя Адушкина появилась в образе total pink, взяв за основу гламурный пеньюар с перьями. К нему — пара высоких перчаток, колготки в сеточку и будуарные туфли.

Подобный образ в сериале «Секс в большом городе» Саманта подобрала для съемки обложки книги Кэрри. Правда, он был не оценен и подруги по сюжету поссорились.

Катя Адушкина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ранее мы рассказывали, как носить платья-комбинации в духе 90-х и разбирали стильные образы на примере икон эпохи. Подробный модный гид уже на Passion.ru.

Фото: Instagram @annasedokova / Екатерина Ширинкина

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