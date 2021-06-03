Битва пеньюаров с перьями: Анна Седокова vs Катя Адушкина

На церемонию награждения инфлюенсеров в одном из столичных ресторанов блогер-миллионник Катя Адушкина появилась в образе total pink, взяв за основу гламурный пеньюар с перьями. К нему — пара высоких перчаток, колготки в сеточку и будуарные туфли.

Подобный образ в сериале «Секс в большом городе» Саманта подобрала для съемки обложки книги Кэрри. Правда, он был не оценен и подруги по сюжету поссорились.