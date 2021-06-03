Битва пеньюаров с перьями: Анна Седокова vs Катя Адушкина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @annasedokova
Седокова выбрала конфетно-розовое микроплатье в духе 90-х, дизайн которого разработала для собственного бренда. Звезда отметила, что в его ассортименте всегда не хватало чего-то особенного и максимально дерзкого. Шелковую комбинацию певица зарифмовала с прозрачным халатом с отделкой из перьев, и одно можно сказать наверняка — постельная тематика определенно в тренде среди селебрити.
На церемонию награждения инфлюенсеров в одном из столичных ресторанов блогер-миллионник Катя Адушкина появилась в образе total pink, взяв за основу гламурный пеньюар с перьями. К нему — пара высоких перчаток, колготки в сеточку и будуарные туфли.
Подобный образ в сериале «Секс в большом городе» Саманта подобрала для съемки обложки книги Кэрри. Правда, он был не оценен и подруги по сюжету поссорились.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ранее мы рассказывали, как носить платья-комбинации в духе 90-х и разбирали стильные образы на примере икон эпохи. Подробный модный гид уже на Passion.ru.
Фото: Instagram @annasedokova / Екатерина Ширинкина
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