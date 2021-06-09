Битва моделей: Ратажковски и Шейк померились платьями Versace
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @emrata
Ратажковски устроила пляжную вечеринку, для которой выбрала тематический наряд. В главной роли — небесно-голубая комбинация с мерцающей вышивкой в виде морских звезд, экстремально глубоким декольте и разрезом от бедра. Несмотря на то, что в марте модель стала мамой, фигура в силуэтном платье выглядит как и прежде.
Образ морской принцессы Ирина Шейк примерила еще в рамках Недели моды в Милане. На подиуме Versace она произвела настоящий фурор, будто только вышла из воды — с эффектом мокрой укладки и бронзовой кожей, поцелованной солнцем.
Сама же Ирина, кстати, заметила повтор образа, и даже оставила комментарии с «огненными» эмоджи.
Фото: Vogue.com
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Фото: Vogue.com / Globallook / Eastnews / Instagram @emrata
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