Битва моделей: Ратажковски и Шейк померились платьями Versace

Образ морской принцессы Ирина Шейк примерила еще в рамках Недели моды в Милане. На подиуме Versace она произвела настоящий фурор, будто только вышла из воды — с эффектом мокрой укладки и бронзовой кожей, поцелованной солнцем.

Сама же Ирина, кстати, заметила повтор образа, и даже оставила комментарии с «огненными» эмоджи.