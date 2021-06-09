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Битва моделей: Ратажковски и Шейк померились платьями Versace

В этой модной битве действительно будет горячо, ведь встретились сразу две эффектные красотки и одно платье из весенне-летней коллекции Versace. Ирина Шейк примерила его еще до выхода в бутики, а Эмили Ратажковски — в честь своего 30-летия. Голосуйте, кому наряд от Донателлы больше к лицу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратажковски

Фото: Instagram @emrata

Ратажковски устроила пляжную вечеринку, для которой выбрала тематический наряд. В главной роли — небесно-голубая комбинация с мерцающей вышивкой в виде морских звезд, экстремально глубоким декольте и разрезом от бедра. Несмотря на то, что в марте модель стала мамой, фигура в силуэтном платье выглядит как и прежде.

Образ морской принцессы Ирина Шейк примерила еще в рамках Недели моды в Милане. На подиуме Versace она произвела настоящий фурор, будто только вышла из воды — с эффектом мокрой укладки и бронзовой кожей, поцелованной солнцем.

Сама же Ирина, кстати, заметила повтор образа, и даже оставила комментарии с «огненными» эмоджи.

Ирина Шейк на показе Versace SS 2021

Фото: Vogue.com

Гардероб Эмили Ратажковски после появления дочери стал более расслабленным и спортивным. Как одеться на прогулку с коляской так, чтобы не жертвовать стилем ради комфорта, — учитесь у модели. Подробности на Passion.ru.

Фото: Vogue.com / Globallook / Eastnews / Instagram @emrata

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