Бирюзовый total look со спортивным топом: Анна Седокова в ярком костюме похвасталась рельефным прессом и стройными ногами

В комментарии под фото Седокова ответила на недавний пост Ксении Собчак о фальши и хвастовстве в звездных Instagram-аккаунтах. «Вот то, что мое, я вообще не выставляю – никому не отдам. В общем, машина моя только на пару месяцев, но мне больше тут и не нужно, костюм мой и даже компания моя» – пишет звезда.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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