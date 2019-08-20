Бирюзовый total look со спортивным топом: Анна Седокова в ярком костюме похвасталась рельефным прессом и стройными ногами

Для жаркого дня на лазурном берегу Франции Анна выбрала двойку из кроп-топа на одно плечо и легинсов в насыщенном бирюзовом оттенке. Эластичный материал и прилегающий силуэт подчеркнул бронзовый загар и аппетитные формы звезды – результат регулярной работы в спортзале. Образ дополнили остромодные очки-маска и кроссовки цвета мокрого асфальта.
В комментарии под фото Седокова ответила на недавний пост Ксении Собчак о фальши и хвастовстве в звездных Instagram-аккаунтах. «Вот то, что мое, я вообще не выставляю – никому не отдам. В общем, машина моя только на пару месяцев, но мне больше тут и не нужно, костюм мой и даже компания моя» – пишет звезда.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!