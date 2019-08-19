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«Хвастаются тем, чего на самом деле нет»: Ксения Собчак раскритиковала «светских» знакомых за лживые фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram
Телеведущая призвала подписчиков смотреть глубже и не принимать за правду то, что показывают на снимках.

Ксения Собчак вывела на чистую воду, как она выразилась, «светских» знакомых. В Instagram телеведущая опубликовала романтичное видео из недавнего отпуска на яхте и объяснила, почему не стоить верить тому, что многие пытаются показать.

«В журнале sncmagazine ,я как-то придумала потрясающий ,на мой взгляд, проект . Разбор инстаграма светских персонажей с психологом. Все,конечно,брать не стали (светский свет у нас ваще не самоироничен) ,но мои подозрения были подтверждены - большинство «светских» знакомых,если их инста связан не с работой а с досугом, выставляют то,чем хотят похвастаться,но на самом деле то,чего у них нет, - рассказала Ксения. - И если с этой точки зрения рассматривать «веселые картинки» ,то вот сразу видно- кто прочит прокомментировать свои ноги,и значит ,сильно озабочен своей фигурой),кто-то хочет показаться умным,и пишет и****бистый список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью. За каждым фото -месседж. Но совсем не тот,который на фото. Смотрите ЗА фото».

Ксения Собчак обратила внимание на свой ролик и рассказала, что давно уже не на яхте, а усиленно работает.

«Яхта не моя-то есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность , ноги сняты так,чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь-но тут я очень стараюсь изобразить таковую))) Слабо посмотреть вот так на свои фотки? попробуйте. И знайте ,что другие это все видят тоже», - едко заключила Ксения (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

А вам нравится рассматривать чужие фотографии в социальных сетях?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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