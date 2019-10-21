Бирюзовая шуба и сапоги «под питона»: Литвинова показала, как составить яркий монохромный образ
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Фото: Instagram
Рената Литвинова примеряет на себя самые необычные образы и делится ими в Instagram. В одной из последних публикаций 52-летняя актриса снова доказала, что насыщенные оттенки их комбинации в одном образе – всегда выигрышная тактика.
Новый аутфит Литвиновой совместил в себе яркий бирюзовый оттенок и родственный ему цвет морской волны. Актриса выбрала остромодную шубу oversize с коротким ворсом, зарифмовав ее с высокими сапогами из лакированной кожи с тиснением «под питона». Тандем дополнили контрасты: плотные черные колготки и элегантный шелковый платок белого цвета с бирюзовым принтом. Финальным аккордом образа стал яркий макияж с акцентом на глаза.
В рамках Недели моды в Париже, прошедшей с 23 сентября по 1 октября, Рената Литвинова попробовала себя в роли модели. О том, как актриса дефилировала на показе Balenciaga, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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