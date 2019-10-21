Бирюзовая шуба и сапоги «под питона»: Литвинова показала, как составить яркий монохромный образ

В рамках Недели моды в Париже, прошедшей с 23 сентября по 1 октября, Рената Литвинова попробовала себя в роли модели. О том, как актриса дефилировала на показе Balenciaga, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!