Бикини в сторону! Как одеться в жару, чтобы выглядеть стильно и не вульгарно
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova
Светлана Ходченкова выходит на улицы в платьях длины макси, которую компенсирует абсолютно нескромные разрезы и вырезы. Обязательный реквизит — миниатюрные сумочки Bvlgari и удобные кеды. Тому же рецепту следует Рози Хантингтон-Уайтли, которая носит знаменитое трикотажное платье Cult Gaia, не снимая.
Вердикт однозначен: платьям из плотного хлопка и трикотажа с разрезами по бокам и открытой спиной — зеленый свет.
Следующий пункт — костюмы-двойки с кроп-топами, юбками или шортами-бермудами, как у Тины Кунаки и парижской инфлюенсера Жюли Феррери. Добавляйте сандалии с максимально тониким ремешками или вьетнамки на платформе, прячьтесь от солнца под плетеными шляпами и принтованными банданами.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Удачный ход демонстрирует Перниль Тейсбек. Модный блогер вооружилась рубашкой бойфренда, которую носит поверх микрошорт и топа. Главное — эффектные мюли на фигурном каблуке и спецеффект, будто рубашка надета вместо платья.
И бесспорный фаворит сезона — лен. О том, как нескучно носить его, рассказываем здесь.
Фото: Instagram
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