Бикини в сторону! Как одеться в жару, чтобы выглядеть стильно и не вульгарно

Светлана Ходченкова выходит на улицы в платьях длины макси, которую компенсирует абсолютно нескромные разрезы и вырезы. Обязательный реквизит — миниатюрные сумочки Bvlgari и удобные кеды. Тому же рецепту следует Рози Хантингтон-Уайтли, которая носит знаменитое трикотажное платье Cult Gaia, не снимая.

Вердикт однозначен: платьям из плотного хлопка и трикотажа с разрезами по бокам и открытой спиной — зеленый свет.

Следующий пункт — костюмы-двойки с кроп-топами, юбками или шортами-бермудами, как у Тины Кунаки и парижской инфлюенсера Жюли Феррери. Добавляйте сандалии с максимально тониким ремешками или вьетнамки на платформе, прячьтесь от солнца под плетеными шляпами и принтованными банданами.