Бибер, Шпица и другие звездные красотки, которым к лицу брутальные образы

Не так давно Хейли Бибер открывала показ Moschino в рамках Недели моды в Милане. Модель вышла на подиум в образе, цитирующем стиль Чарли Чаплина: полосатый костюм, ботильоны, стилизованные под ретро-броги, и миниатюрная шляпка. В сочетании с мини-длиной шорт и алой помадой — блестяще. Экспериментировала на тему «мужского» и Юлия Такшина, которая добавила образу дерзости с помощью кобуры, спрятанной под пиджаком. А Оксана Федорова и вовсе встроила «плечистые» блейзеры и костюмы-тройки в ДНК своего стиля и теперь совершенно не желает им изменять.