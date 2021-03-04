Бибер, Шпица и другие звездные красотки, которым к лицу брутальные образы
Фото: Vogue.com
Не так давно Хейли Бибер открывала показ Moschino в рамках Недели моды в Милане. Модель вышла на подиум в образе, цитирующем стиль Чарли Чаплина: полосатый костюм, ботильоны, стилизованные под ретро-броги, и миниатюрная шляпка. В сочетании с мини-длиной шорт и алой помадой — блестяще. Экспериментировала на тему «мужского» и Юлия Такшина, которая добавила образу дерзости с помощью кобуры, спрятанной под пиджаком. А Оксана Федорова и вовсе встроила «плечистые» блейзеры и костюмы-тройки в ДНК своего стиля и теперь совершенно не желает им изменять.
По-настоящему удивила Катерина Шпица: актриса с нежным «детским» лицом и улыбкой с ямочками предстала в роли денди-сердцееда на одной из творческих съемок. Эффектным брючным двойкам звездных модниц позавидуют даже принцы. Особенно бедный Гарри, который уже третий год ходит в одном и том же костюме и заношенных туфлях. Подробнее о жизни представителя королевской династии после «мегзита» читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / Vogue.com / Globallook / Екатерина Ширинкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!