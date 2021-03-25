Без комплексов: Лолита, Бейонсе и другие звезды с формами в «тесных» комбезах
Фото: Instagram @lolitamilyavskaya
Артистка задумала повторить образ Джейн Фонды, которая энергично виляла бедрами на видеоуроках по аэробике в 80-х. А сделала это с помощью черного комбеза, широкого пояса с акцентной пряжкой и броскими серьгами, которые носила больше двадцати лет назад. Главное — включить режим «без комплексов» на максимум.
Среди любительниц «тесных» нарядов — Бейонсе, которая открыто демонстрирует аппетитные изгибы и выделяет их неоном. А заметно постройневшая Кристина Агилера выбрала такую униформу для своего 40-летия.
Тренд на ромперы с эффектом «второй кожи» активно пропагандирует семейство Кардашьян. А сама Ким их не только носит, но и производит, делая на собственном бренде целое состояние. По стопам сестры следует и Кайли Дженнер, которая нередко дразнит фанатов выдающимися формами.
Главное в искусстве провокации — не перестараться. Ранее мы рассказывали о звездах, которые потерпели модные поражения во время экспериментов с длиной мини. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / Eastnews / Globallook
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