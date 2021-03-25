Без комплексов: Лолита, Бейонсе и другие звезды с формами в «тесных» комбезах

Артистка задумала повторить образ Джейн Фонды, которая энергично виляла бедрами на видеоуроках по аэробике в 80-х. А сделала это с помощью черного комбеза, широкого пояса с акцентной пряжкой и броскими серьгами, которые носила больше двадцати лет назад. Главное — включить режим «без комплексов» на максимум.

Среди любительниц «тесных» нарядов — Бейонсе, которая открыто демонстрирует аппетитные изгибы и выделяет их неоном. А заметно постройневшая Кристина Агилера выбрала такую униформу для своего 40-летия.