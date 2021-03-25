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Без комплексов: Лолита, Бейонсе и другие звезды с формами в «тесных» комбезах

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Лолита Милявская

Фото: Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита подчеркивает, что ее фолловеров уже ничем не удивить. Поэтому 57-летняя певица уже не первый раз предстает перед ними во всей красе, которую подчеркивает супероблегающими комбинезонами.

Артистка задумала повторить образ Джейн Фонды, которая энергично виляла бедрами на видеоуроках по аэробике в 80-х. А сделала это с помощью черного комбеза, широкого пояса с акцентной пряжкой и броскими серьгами, которые носила больше двадцати лет назад. Главное — включить режим «без комплексов» на максимум.

Среди любительниц «тесных» нарядов — Бейонсе, которая открыто демонстрирует аппетитные изгибы и выделяет их неоном. А заметно постройневшая Кристина Агилера выбрала такую униформу для своего 40-летия.

Кристина Агилера / Instagram @xtina

Тренд на ромперы с эффектом «второй кожи» активно пропагандирует семейство Кардашьян. А сама Ким их не только носит, но и производит, делая на собственном бренде целое состояние. По стопам сестры следует и Кайли Дженнер, которая нередко дразнит фанатов выдающимися формами.

Главное в искусстве провокации — не перестараться. Ранее мы рассказывали о звездах, которые потерпели модные поражения во время экспериментов с длиной мини. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / Eastnews / Globallook

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