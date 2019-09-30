«Бесконечные ноги»: Наталья Подольская в ярком боди восхитила подписчиков стройной фигурой

Подольская поделилась фотографией в белоснежном интерьере своего номера. На снимке звезда позирует в ярком боди василькового цвета. Дополнение к открытому пляжному наряду Наталья подобрала нестандартное – им оказались бежевые трикотажные гольфы с узнаваемыми монограммами Gucci. Летний образ подчеркнули распущенные волосы с естественными локонами в стиле подружки серфера.
Мнение подписчиков разделилось, но многие отметили, что наряд певице к лицу. «Бесконечные ноги», «У нее прям гольфомания!», «Леди-бомба!», «Наталья, такое чувство, что ты решила позлить всех, кто недоволен твоим образом» – пишут в комментариях.
Недавно Наталья Подольская возмутилась реакцией публики на открытые сценические наряды российских исполнительниц. О том, как певица призывала женщин не стесняться своего тела, читайте здесь.
Фото: Instagram
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