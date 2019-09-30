«Бесконечные ноги»: Наталья Подольская в ярком боди восхитила подписчиков стройной фигурой

Мнение подписчиков разделилось, но многие отметили, что наряд певице к лицу. «Бесконечные ноги», «У нее прям гольфомания!», «Леди-бомба!», «Наталья, такое чувство, что ты решила позлить всех, кто недоволен твоим образом» – пишут в комментариях.

Недавно Наталья Подольская возмутилась реакцией публики на открытые сценические наряды российских исполнительниц. О том, как певица призывала женщин не стесняться своего тела, читайте здесь.