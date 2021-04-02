Беременная Юлианна Караулова засветила часы за полмиллиона рублей

Певица вооружилась брутальными, но элегантными Tank Solo — знаковая для ювелирного Дома модель. Когда-то Луи Картье создал ее, вдохновившись боевой техникой времен Первой мировой войны, сегодня же она не перестает покорять мир. Особые приметы: корпус из желтого 18-каратного золота, светлый циферблат и нескромный черный ремешок из кожи аллигатора. Бренд предлагает модели разного размера, их стоимость — от 416 000 до 476 000 рублей.

Помериться числами в чеке с Юлианной Карауловой смело может Анастасия Решетова. Экс-возлюбленная Тимати не жалеет денег на одежду и аксессуары от именитых брендов, и недавно похвасталась модной курткой-косухой из новой коллекции Saint Laurent за шестизначную сумму. Подробности с фото — на Passion.ru.