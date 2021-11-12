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Беременная Нюша выгуляла облегающее леопардовое платье без бретелей

Певица Нюша ожидает появление второго ребенка — и делает это в солнечном Дубае. Звезда отправилась в парк развлечений, и для веселой программы выбрала эффектный образ. Несмотря на приличный срок, артистка не упускает возможности выгулять «хищные» принты, неон и самые дерзкие силуэты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

На этот раз Нюша нарядилась в анималистические принты с головы до ног. Подружиться с семейством кошачьих певица решила с помощью леопардового паттерна, который из сезона в сезон не теряет свою актуальность. Звезда вооружилась облегающим миди-платьем без бретелей, которое подчеркнуло округлившиеся формы. Дополнили образ остромодные (и удобные) шлепанцы Alexander Wang с узнаваемым лого из кристаллов. Стомость за пару — более 56 000 рублей.

Нюша

Нюша

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Активные принты во главе с цветной полоской, пейсли и животными мотивами стоит взять на заметку этой осенью. Как минимум, они выполнят роль спасительной таблетки от плохого настроения. Ранее мы разбирали, какие паттерны получили статус самых модных — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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