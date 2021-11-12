Беременная Нюша выгуляла облегающее леопардовое платье без бретелей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
На этот раз Нюша нарядилась в анималистические принты с головы до ног. Подружиться с семейством кошачьих певица решила с помощью леопардового паттерна, который из сезона в сезон не теряет свою актуальность. Звезда вооружилась облегающим миди-платьем без бретелей, которое подчеркнуло округлившиеся формы. Дополнили образ остромодные (и удобные) шлепанцы Alexander Wang с узнаваемым лого из кристаллов. Стомость за пару — более 56 000 рублей.
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
Активные принты во главе с цветной полоской, пейсли и животными мотивами стоит взять на заметку этой осенью. Как минимум, они выполнят роль спасительной таблетки от плохого настроения. Ранее мы разбирали, какие паттерны получили статус самых модных — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram