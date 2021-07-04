Джей Ло и Бен Аффлек, Кейт и Уильям, а также другие звездные пары, которые сошлись после расставания

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил познакомились в 2007 году, когда певец встречался с Камерон Диас. Джессика и Джастин стали встречаться, но расстались в 2011 году по инициативе актрисы. Спустя год Тимберлейк вернул возлюбленную, назвав ее лучшим, что с ним случалось.

Американская певица Пинк и Кэри Харт вместе с 2001 года. Пара поженилась в 2006. Артистка сама сделала предложение. Но спустя 2 года они расстались не успев оформить развод, а в 2010 снова сошлись.

Кайли Дженнер и Тревис Скотт познакомились на музыкальном фестивале в 2017 году. Их отношения развивались стремительно. Летом того же года Кайли забеременела. 1 февраля 2018 у пары родилась дочь Сторми. Осенью 2019 года влюбленные решили сделать перерыв и расстались. И в июне 2021 года вместе с дочерью вышли в свет, объявив о воссоединении.