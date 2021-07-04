Джей Ло и Бен Аффлек, Кейт и Уильям, а также другие звездные пары, которые сошлись после расставания
Недавно стало известно о воссоединении одной из самых красивых пар начала 2000-х Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Влюбленные сошлись спустя 17 лет после разрыва и уже не скрывают свои отношения. На днях пара посетила парк развлечений, где познакомила своих детей.
Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже не с первого раза поняли, что созданы друг для друга. В 2007 году после нескольких лет отношений влюбленные расстались по инициативе Уильяма, но спустя три года Кейт получила предложение руки и сердца, а через год стала принцессой.
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Фото: Global Look Press
Супермодель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик вместе с 2015 года. В 2018 году пара объявила о расставании из-за плотных графиков, но в январе 2020 их снова заметили вместе. А летом того же года влюбленные стали родителями.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил познакомились в 2007 году, когда певец встречался с Камерон Диас. Джессика и Джастин стали встречаться, но расстались в 2011 году по инициативе актрисы. Спустя год Тимберлейк вернул возлюбленную, назвав ее лучшим, что с ним случалось.
Американская певица Пинк и Кэри Харт вместе с 2001 года. Пара поженилась в 2006. Артистка сама сделала предложение. Но спустя 2 года они расстались не успев оформить развод, а в 2010 снова сошлись.
Кайли Дженнер и Тревис Скотт познакомились на музыкальном фестивале в 2017 году. Их отношения развивались стремительно. Летом того же года Кайли забеременела. 1 февраля 2018 у пары родилась дочь Сторми. Осенью 2019 года влюбленные решили сделать перерыв и расстались. И в июне 2021 года вместе с дочерью вышли в свет, объявив о воссоединении.
Фото: Global Look Press
Модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд встречались с 2007 года, спустя 7 лет пара сыграла свадьбу в Италии. Через некоторое время Джон решил, что брак это не для него и ушел. Крисси решила переждать, и не подавать на развод. В разлуке певец понял, насколько ему важна супруга и вернулся домой.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин познакомились когда им было 16 и 14 лет и стали друзьями. Но отношения пары завязались в 2016 году и продлились пару месяцев. После чего певец сошелся с Селеной Гомез. Через 2 года Джастин понял, что Хейли любовь всей его жизни и сделал модели предложение, которое она приняла.
Российский актер Сергей Жигунов и Вера Новикова расстались в 2007 году после 23 лет брака из-за измены артиста с коллегой Анастасией Заворотнюк. Служебный роман продлился 2 года, после чего Сергей вернулся в семью. Жигунов и Новикова поженились во второй раз в 2009 году, но в 2020 все же расстались.
Фото: Global Look Press
Режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова связали себя узами брака в 1962 году, но спустя 10 лет расстались. Через 4 года влюбленные решили возобновить отношения и счастливы до сих пор.
Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой ведущая Юлия Меньшова тоже решила последовать примеру родителей, и временно рассталась с мужем Игорем Гординым. Они женаты с 1997 года, но разлучались на целых 10 лет.
Фото и видео: Global Look Press
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