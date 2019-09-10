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Беременная Эшли Грэм приняла участие в показе на Нью-Йоркской неделе моды

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я выбрал вместо рекламы.
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Эшли Грэм

Фото: Пресс-служба

Эшли Грэм, находясь на последних месяцах беременности, активно посещает светские мероприятия и продолжает работать. 31-летняя модель plus-size приняла участие в показе в рамках Нью-Йоркской недели моды.

Беременная Грэм вышла на подиум шоу TommyXZendaya, представив образ из коллаборации Томми Хилфигера и актрисы Зендаи. Look модели, как и вся коллекция, пронизана духом эклектичных 70-х и свободолюбивых 80-х. На ней – черное платье в крупный горох с контрастными манжетами, воротником и планкой. Консервативность компенсировал смелый разрез от бедра и широкий кожаный пояс над заметно округлившимся животом. Акцентом аутфита стал шарф с принтом «гусиная лапка», цитирующим моду восьмидесятых. Дополнили образ туфли на массивной платформе, вместительная сумка и широкополая шляпа.

Фото: Instagram

«Я не могла вообразить, каково это – идти по подиуму беременной. Быть частью этого великолепного шоу – действительно честь для меня!» – призналась Грэм в своем Instagram.

Интересное положение не мешает Эшли Грэм носить каблуки и смелые наряды. Недавно мы рассказывали о выходе модели в латексном платье цвета спелой вишни.

Текст: Полина Гераскина

Фото: пресс-служба

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