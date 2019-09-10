Беременная Эшли Грэм приняла участие в показе на Нью-Йоркской неделе моды

Интересное положение не мешает Эшли Грэм носить каблуки и смелые наряды. Недавно мы рассказывали о выходе модели в латексном платье цвета спелой вишни.

Текст: Полина Гераскина

Фото: пресс-служба

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