Беременная Эшли Грэм приняла участие в показе на Нью-Йоркской неделе моды

Беременная Грэм вышла на подиум шоу TommyXZendaya, представив образ из коллаборации Томми Хилфигера и актрисы Зендаи. Look модели, как и вся коллекция, пронизана духом эклектичных 70-х и свободолюбивых 80-х. На ней – черное платье в крупный горох с контрастными манжетами, воротником и планкой. Консервативность компенсировал смелый разрез от бедра и широкий кожаный пояс над заметно округлившимся животом. Акцентом аутфита стал шарф с принтом «гусиная лапка», цитирующим моду восьмидесятых. Дополнили образ туфли на массивной платформе, вместительная сумка и широкополая шляпа.
«Я не могла вообразить, каково это – идти по подиуму беременной. Быть частью этого великолепного шоу – действительно честь для меня!» – призналась Грэм в своем Instagram.
Интересное положение не мешает Эшли Грэм носить каблуки и смелые наряды. Недавно мы рассказывали о выходе модели в латексном платье цвета спелой вишни.
Текст: Полина Гераскина
Фото: пресс-служба
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