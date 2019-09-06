Латекс и цвет спелой вишни: беременная Эшли Грэм выбрала смелый образ для светского мероприятия

На этот раз Грэм сделала ставку на латекс, чем восхитила фолловеров. Облегающее платье в оттенке спелой вишни и принтованным лифом-бюстье на широких бретелях-ремнях произвело настоящий фурор. Наряд не оставил места для фантазии, подчеркнув каждый изгиб тела модели. Несмотря на срок беременности, Эшли продолжает посещать светские мероприятия в босоножках на головокружительных шпильках.