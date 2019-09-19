Белоснежное платье-блейзер и увесистые бриллианты: королева Летиция в роскошном образе посетила оперный театр

Женственный аутфит Летиции завершил макияж с акцентом на глазах, волосы королевы были собраны в низкий, «расслабленный» пучок с прядями у лица. Примечательно, что королева нарушила сразу несколько правил дресс-кода, среди которых – дерзкое декольте и отсутствие телесных колготок. О стиле жены испанского короля и других случаях несоблюдения протокола читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook

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