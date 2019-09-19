Белоснежное платье-блейзер и увесистые бриллианты: королева Летиция в роскошном образе посетила оперный театр

Для вечернего мероприятия Летиция предпочла шелковое платье-блейзер свободного силуэта с классическим английским воротником и драпировкой сбоку. Длинный рукав и скромную длину компенсировало дерзкое декольте и далеко не скромные украшения – на запястье королевы красовалась пара широких браслетов, усыпанных драгоценными камнями. Дополнением образа послужил миниатюрный текстильный клатч и остромодные лодочки-слингбэки с прозрачными вставками.
Женственный аутфит Летиции завершил макияж с акцентом на глазах, волосы королевы были собраны в низкий, «расслабленный» пучок с прядями у лица. Примечательно, что королева нарушила сразу несколько правил дресс-кода, среди которых – дерзкое декольте и отсутствие телесных колготок. О стиле жены испанского короля и других случаях несоблюдения протокола читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Globallook
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