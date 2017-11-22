36-летняя актриса Меган Маркл стала законодательницей мод.

Белое пальто, в котором Меган Маркл объявила о помолвке с принцем Гарри, моментально раскупили после появления фотографий актрисы в Сети. Сайт канадского бренда LINE не выдержал и «лег» на несколько часов из-за постоянных запросов пользователей.

Сооснователь марки Джон Маскат был приятно удивлен, но реакция покупателей была ожидаемой для него. «Я ехал в машине, когда узнал, что наш сайт завис. <...> Меган выглядит непринужденно, изысканно и всегда демонстрирует великолепные сочетания. Она старается выглядеть современно, но обожает роскошный вид и отлично знает, что смотрится на ней особенно хорошо», — пояснил он.

Бизнесмен пообещал, что скоро Мара Wrap Coat снова появится в магазинах бренда, в том числе и онлайн, но уже под новым названием. Пальто будет стоить 799 долларов.