Бейонсе спустила почти полмиллиона на крошечную сумку-«коктейль»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @beyonce
Рубашка Бейонсе — классика, переработанная под вечеринки. Объемные рукава украшены перьями, а декольте звезда сообразила сама, оставив все пуговицы расстегнутыми. Стоимость модного трофея от Valentino — около 166 500 рублей. К нему — джинсы клеш в духе шестидесятых, подчеркнувшие фигуру.
Фото: Instagram @beyonce
Звезда образа — крошечная сумка Judith Leiber в форме коктейля «Космополитен», который любили героини «Секса в большом городе». Обошелся аксессуар в рекордные 422 400 рублей (5795 долларов США). В завершение — пара диско-туфель Aquazzura на платформе за 62 500 рублей и остромодные узкие очки в контрастной оправе.
Фото: Instagram @beyonce
4 сентября Бейонсе отметила сороковой юбилей. В честь события мы вспомнили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы могли не знать. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @beyonce