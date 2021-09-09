Сегодня в 15:23

Бейонсе спустила почти полмиллиона на крошечную сумку-«коктейль»

Бейонсе продолжает подтверждать свой статус первой модницы Instagram и регулярно подливает масла в огонь новыми образами. На этот раз в ход пошли джинсы безупречной посадки, экстремально глубокое декольте и перья. А вместе с тем — один крошечный аксессуар, который тут же притянул все взгляды необычным исполнением и головокружительной суммой в долларах.