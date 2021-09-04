Издевательства в школе, стеснительность и распад группы: самые интересные факты из жизни Бейонсе

На одном из концертов волосы певицы попали в вентилятор. Несмотря на боль, Бейонсе продолжила исполнять композицию Halo так, как будто ничего не произошло.

На протяжении нескольких лет у певицы было альтер-эго Саша Фиерс, которое исчезло, когда звезда стала чувствовать себя увереннее.

Подруга матери Бейонсе придумала создать девичью музыкальную группу Girls Tyme, одной из участниц которой стала певица. На тот момент исполнительнице было 8 лет.

Мировую славу Бейонсе принесло участие в группе Destiny's Child. Девушки получили несколько наград «Грэмми» и были самой популярной поп-группой начала 00-х.

Название группы произошло от библейского «судьба». Но это слово не получилось зарегистрировать и менеджмент решил добавить слово «ребенок». Получилось «ребенок судьбы».

В 2006 году группа официально распалась, хотя уже за несколько лет до этого у Бейонсе появился сольный проект.

Певица считает самым мудрым человеком в своей жизни — младшую сестру Ноулз.

В 13 лет у певицы была проблема со связками и она могла навсегда потерять возможность петь.

Бейонсе встретила будущего мужа и отца своих детей рэпера Джей Зи в возрасте 18 лет. На тот момент музыканту было 29.

Звезда пообещала себе не выходить замуж до 25 лет. Джей Зи и Бейонсе сыграли тайную свадьбу в 2008 году.