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Бейонсе показала мини-платье за 40 600 рублей — идеальное для девушек с формами

Бейонсе продолжает радовать поклонников новыми образами, и на этот раз показала наряд, идеальный для девушек с формами. В главных ролях — нескромное декольте, экстремально короткая длина, сочные оттенки и текстура. Среди использованных в одном аутфите тренде — техника колор-блок, босоножки на завязках и микросумка. Разбираемся, что к чему!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе

Фото: Instagram @beyonce

Бейонсе выбрала мини-платье от Mara Hoffman, которому на сайте бренда уже успешно присвоен статус «продано». Стоимость такого — около 40 600 рублей. Плотный фактурный материал, фасон «майка» плюс несколько ярких цветов в одном гарантируют оглушительный успех образа. Да и колор-блок в этом сезоне не стоит списывать со счетов, а лучше взять на заметку микс из лазурно-голубого, солнечного желтого и насыщенного оранжевого.

Дополнили образ звезды бирюзовые босоножки-«невидимки» на ультравысоких шпильках и завязках, микросумка цвета синий электрик и узкие очки в оправе «кошачий глаз». Финальный штрих арт-образа — акцентные серьги.

В этом сезоне Бейонсе явно решила поставить все на цвет, и правильно сделала. Самые яркие брюки сезона ищите в одном из предыдущих образов певицы. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @beyonce

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