Бейонсе показала мини-платье за 40 600 рублей — идеальное для девушек с формами

Бейонсе выбрала мини-платье от Mara Hoffman, которому на сайте бренда уже успешно присвоен статус «продано». Стоимость такого — около 40 600 рублей. Плотный фактурный материал, фасон «майка» плюс несколько ярких цветов в одном гарантируют оглушительный успех образа. Да и колор-блок в этом сезоне не стоит списывать со счетов, а лучше взять на заметку микс из лазурно-голубого, солнечного желтого и насыщенного оранжевого.

Дополнили образ звезды бирюзовые босоножки-«невидимки» на ультравысоких шпильках и завязках, микросумка цвета синий электрик и узкие очки в оправе «кошачий глаз». Финальный штрих арт-образа — акцентные серьги.

В этом сезоне Бейонсе явно решила поставить все на цвет, и правильно сделала. Самые яркие брюки сезона ищите в одном из предыдущих образов певицы. Подробности — на Passion.ru.