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Бейонсе подразнила фанатов пышными формами в латексном костюме

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Бейонсе

Фото: Globallook

Бейонсе приняла участие в съемке для Vogue и украсила декабрьскую обложку эффектными фото. 39-летняя певица продолжает делиться результатами работы на камеру и на этот раз подразнила фанатов снимком в дерзком и соблазнительном образе.

Многодетной маме действительно есть чем похвастаться: аппетитные формы звезды заинтриговали фанатов и собрали не одну тысячу восторженных комплиментов в Сети. Бейонсе позирует в эффектной двойке из латекса полуночно-черного цвета. На ней — бра с металлической фурнитурой и ультраоблегающая юбка-карандаш с высокой линией талии. Скрепили союз лодочки цвета помадной фуксии, многочисленные колье-цепи, украшающие зону декольте, и массивные браслеты. Дополняет образ легкий дымчатый мейкап с акцентом на глазах и традиционная для стиля исполнительницы прическа с волнистыми волосами.

Бейонсе / Instagram @beyonce

Фолловеры не скрывали эмоций и осыпали звезду комплиментами. «Горячо!», «Королева», «Невероятна красивая», «Образ — мечта!», «Вот это формы!» — пишут в комментариях. Не так давно Бейонсе блеснула на обложке модного глянца и похвасталась растяжкой. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @beyonce

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