Бейонсе подразнила фанатов пышными формами в латексном костюме

Многодетной маме действительно есть чем похвастаться: аппетитные формы звезды заинтриговали фанатов и собрали не одну тысячу восторженных комплиментов в Сети. Бейонсе позирует в эффектной двойке из латекса полуночно-черного цвета. На ней — бра с металлической фурнитурой и ультраоблегающая юбка-карандаш с высокой линией талии. Скрепили союз лодочки цвета помадной фуксии, многочисленные колье-цепи, украшающие зону декольте, и массивные браслеты. Дополняет образ легкий дымчатый мейкап с акцентом на глазах и традиционная для стиля исполнительницы прическа с волнистыми волосами.