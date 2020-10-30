Многодетная мама Бейонсе в комбезе из сетки похвасталась растяжкой на обложке глянца
Фото: Globallook
Бейонсе позирует на фоне темных театральных гардин, залитая мягким приглушенным светом. На ней — ничего, кроме эффектного ультраоблегающего комбинезона из сетки, который практически не оставил места для фантазии. Стильная деталь зарифмована с дерзкими кожаными лодочками на шпильках головокружительной высоты. Дополнили look стейтмент-украшения — увесистый браслет, усыпанный бриллиантами, и броские серьги. В завершение — гиперобъемная прическа в духе восьмидесятых.
Одно можно сказать наверняка: многодетная мама в отличной форме, и растяжка — тому свидетельство. Для съемки в глянце певица примерила неоновой total look с облегающим спортивным ромпером, прозрачным тренчем и панамой в тон. Поклонники не скупились на комплименты для любимой звезды. «Вдохновляющие фото!», «Королева», «Просто невероятная!», «Какие ноги!» — пишут в комментариях.
А как вам провокационные и эффектные образы Бейонсе?
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!