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Многодетная мама Бейонсе в комбезе из сетки похвасталась растяжкой на обложке глянца

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Бейонсе

Фото: Globallook

Бейонсе Ноулз украсила декабрьскую обложку британского Vogue, для которой примерила максимально смелый и соблазнительный образ. 39-летняя исполнительница похвасталась аппетитными формами и уже собрала тысячи комплиментов в Сети.

Бейонсе позирует на фоне темных театральных гардин, залитая мягким приглушенным светом. На ней — ничего, кроме эффектного ультраоблегающего комбинезона из сетки, который практически не оставил места для фантазии. Стильная деталь зарифмована с дерзкими кожаными лодочками на шпильках головокружительной высоты. Дополнили look стейтмент-украшения — увесистый браслет, усыпанный бриллиантами, и броские серьги. В завершение — гиперобъемная прическа в духе восьмидесятых.

Бейонсе / Instagram @beyonce

Одно можно сказать наверняка: многодетная мама в отличной форме, и растяжка — тому свидетельство. Для съемки в глянце певица примерила неоновой total look с облегающим спортивным ромпером, прозрачным тренчем и панамой в тон. Поклонники не скупились на комплименты для любимой звезды. «Вдохновляющие фото!», «Королева», «Просто невероятная!», «Какие ноги!» — пишут в комментариях.

Бейонсе / Instagram @beyonce

А как вам провокационные и эффектные образы Бейонсе?

Фото: Instagram

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