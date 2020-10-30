Многодетная мама Бейонсе в комбезе из сетки похвасталась растяжкой на обложке глянца

Бейонсе позирует на фоне темных театральных гардин, залитая мягким приглушенным светом. На ней — ничего, кроме эффектного ультраоблегающего комбинезона из сетки, который практически не оставил места для фантазии. Стильная деталь зарифмована с дерзкими кожаными лодочками на шпильках головокружительной высоты. Дополнили look стейтмент-украшения — увесистый браслет, усыпанный бриллиантами, и броские серьги. В завершение — гиперобъемная прическа в духе восьмидесятых.