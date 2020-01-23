Базовые цвета и «хищные» принты: Кейт Миддлтон показала, как освежить образ за 2400 рублей

Миддлтон выстроила look вокруг монохромного черного цвета. Для этого герцогиня вооружилась базовой водолазкой и рифмующимися с ней замшевыми ботфортами от Ralph Lauren. Разбавить тандем герцогиня взялась с помощью плиссированной юбки-миди с леопардовым принтом. Стильная деталь от Zara обошлась монаршей особе всего £29.99 (около 2400 рублей), сообщает Daily Mail. Сверху Кейт Миддлтон накинула классическое двубортное пальто в оттенке кэмел от испанского бренда Massimo Dutti.

Незадолго до этого Миддлтон посетила Бирмингем. Для визита в научный музей герцогиня выбрала блузку с акцентным принтом в оттенках морской волны и классические черные брюки. А на запястье Кейт красовался золотой браслет, и на этот раз не из шкатулки королевы Елизаветы II, а купленный за £110 (около 9000 рублей) в магазине одного из местных британских брендов, пишет Daily Mail.