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Базовые цвета и «хищные» принты: Кейт Миддлтон показала, как освежить образ за 2400 рублей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook

Пока Меган Маркл и принц Гарри уклоняются от королевских обязанностей, Кейт Миддлтон прилежно их исполняет. 38-летняя герцогиня детский центр в Кардиффе, и для приема выбрала максимально бюджетный аутфит, но с акцентными деталями.

Миддлтон выстроила look вокруг монохромного черного цвета. Для этого герцогиня вооружилась базовой водолазкой и рифмующимися с ней замшевыми ботфортами от Ralph Lauren. Разбавить тандем герцогиня взялась с помощью плиссированной юбки-миди с леопардовым принтом. Стильная деталь от Zara обошлась монаршей особе всего £29.99 (около 2400 рублей), сообщает Daily Mail. Сверху Кейт Миддлтон накинула классическое двубортное пальто в оттенке кэмел от испанского бренда Massimo Dutti.

Незадолго до этого Миддлтон посетила Бирмингем. Для визита в научный музей герцогиня выбрала блузку с акцентным принтом в оттенках морской волны и классические черные брюки. А на запястье Кейт красовался золотой браслет, и на этот раз не из шкатулки королевы Елизаветы II, а купленный за £110 (около 9000 рублей) в магазине одного из местных британских брендов, пишет Daily Mail.

Фото: Globallook

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