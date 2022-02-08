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Бархат и стрелки до ушей: Светлану Бондарчук сравнили с девушкой Канье Уэста

53-летняя модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук не перестает радовать поклонников свежими образами. Звезда поделилась фотографиями с новым имиджем, из-за чего подписчики сравнили светскую львицу с девушкой рэпера Канье Уэста — актрисой Джулией Фокс. Обсуждаем образ Светланы и самый модный макияж сезона.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана Бондарчук умеет подбирать выигрышные наряды, чему у нее явно можно поучиться. Светская львица показала фигуру в облегающем бархатном платье шоколадного цвета. Завершающей деталью образа звезды стал макияж — широкие черные стрелки. Этим трюком на Неделе моды в Париже активно пользовалась девушка Канье Уэста Джулия Фокс. С тех пор акцентные стрелки стали настоящим трендом, а подражать актрисе стали многие. Это в очередной раз доказывает, что все, с чем работает и к чему прикасается Канье, автоматически становится остромодным.

Eastnews

Eastnews

Многие поддержали Светлану, сделав комплименты ее аутфиту и макияжу. Однако не все подписчики обрадовались новому образу бизнесвумен. Под постом звезды некоторые отметили, что российская модель повторяет за Джулией.

А что думаете вы?

Ранее мы рассказывали о том, что Светлана Бондарчук устроила дефиле в суперкороткой сапфировой юбке и позировала в объятиях мужа на премьере фильма «Один на один». Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / Eastnews

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