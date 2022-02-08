Бархат и стрелки до ушей: Светлану Бондарчук сравнили с девушкой Канье Уэста

Многие поддержали Светлану, сделав комплименты ее аутфиту и макияжу. Однако не все подписчики обрадовались новому образу бизнесвумен. Под постом звезды некоторые отметили, что российская модель повторяет за Джулией.

А что думаете вы?

Ранее мы рассказывали о том, что Светлана Бондарчук устроила дефиле в суперкороткой сапфировой юбке и позировала в объятиях мужа на премьере фильма «Один на один». Подробнее читайте в материале Passion.ru.