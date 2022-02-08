Бархат и стрелки до ушей: Светлану Бондарчук сравнили с девушкой Канье Уэста
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Фото: Instagram @a030aa
Светлана Бондарчук умеет подбирать выигрышные наряды, чему у нее явно можно поучиться. Светская львица показала фигуру в облегающем бархатном платье шоколадного цвета. Завершающей деталью образа звезды стал макияж — широкие черные стрелки. Этим трюком на Неделе моды в Париже активно пользовалась девушка Канье Уэста Джулия Фокс. С тех пор акцентные стрелки стали настоящим трендом, а подражать актрисе стали многие. Это в очередной раз доказывает, что все, с чем работает и к чему прикасается Канье, автоматически становится остромодным.
Eastnews
Eastnews
Многие поддержали Светлану, сделав комплименты ее аутфиту и макияжу. Однако не все подписчики обрадовались новому образу бизнесвумен. Под постом звезды некоторые отметили, что российская модель повторяет за Джулией.
А что думаете вы?
Ранее мы рассказывали о том, что Светлана Бондарчук устроила дефиле в суперкороткой сапфировой юбке и позировала в объятиях мужа на премьере фильма «Один на один». Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / Eastnews