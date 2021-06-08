Барановская примерила образ хозяйки ранчо с платьем за 15 000 рублей

Звезда позирует в миди-платье с цветочным паттерном и слегка «драматичными» задрапированными рукавами. В союзе с ним — остромодный корсет цвета карамели, стилизованный под будуарный пояс для чулок. Финальный штрих — пара классических лодочек, вторящих общей гамме образа. Total look от отечественного бренда оставил не такой уж и большой след на бюджете: платье — 14 990 рублей, аксессуар к нему — 6 990 рублей.

Среди конкурентов кантри в этом сезоне оказался и сафари. На прогулки по городским саваннам уже отправились сестры Кардашьян, Ева Лонгория, Ирина Шейк и другие знаменитости. Как звездные модницы носят брутальные аутфиты с милитари-настроением — в материале Passion.ru.