Аскери на подиуме, в коллекциях — брутальный шик: чем запомнился 3-й день MBFW Russia
Фото: Пресс-служба
Бренд N. Legenda привносит в мотивы грядущей весны брутальность и бунтарский дух. А вместе с тем — металлические текстуры, объемные силуэты и тотальный унисекс. Дизайнер предлагает достичь компромисса, выводя на подиум эффектные голографические тренчи, блестящие парки, свободные туники цвета серебра, которые могут свободно перемещаться из мужского гардероба в женский и наоборот.
Показ Lubovi наполнила легкость и настроение влюбленности, которое транслируют нежные текстуры шелка, обилие зефирных и кремовых оттенков. А открывала его Полина Аскери, которая активно показывала бэкстейдж в своем Instagram. Модель и актриса призналась, что выходила на подиум впервые за 8 лет. Навыки прошлого не забыты: Аскери эффектно дефилировала в небесно-голубом брючном костюме с жакетом на голое тело.
Бренд Otocyon представил коллекцию под названием Soft Power — размышление о женственности как об «энергии, которая живет в каждом из нас». Идея нашла свое воплощение в фактурных платьях с разрезами, бланковых рубашках, «плечистых» блейзерах» и полупрозрачных брючных костюмах цвета розовой пудры.
Неделя моды MBFW в этом сезоне объединила формат офлайн-показов и онлайн-трансляций. Прямые включения с главных локаций мероприятия и презентации брендов — ежедневно на Passion.ru.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Светлана Наконечная / пресс-служба
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