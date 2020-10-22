Аскери на подиуме, в коллекциях — брутальный шик: чем запомнился 3-й день MBFW Russia

Показ Lubovi наполнила легкость и настроение влюбленности, которое транслируют нежные текстуры шелка, обилие зефирных и кремовых оттенков. А открывала его Полина Аскери, которая активно показывала бэкстейдж в своем Instagram. Модель и актриса призналась, что выходила на подиум впервые за 8 лет. Навыки прошлого не забыты: Аскери эффектно дефилировала в небесно-голубом брючном костюме с жакетом на голое тело.