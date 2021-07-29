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Арзамасова выгуляла платье за 9600 рублей — идеальное для беременных

Лиза Арзамасова показала, как проходили ее будни в Ессентуках, куда отправилась по случаю проведения там кинофестиваля. С собой актриса захватила багаж платьев, среди которых то, что претендует на звание самого запоминающегося. Разбираемся, что носит звезда «Папиных дочек» во время беременности!