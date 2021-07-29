Арзамасова выгуляла платье за 9600 рублей — идеальное для беременных
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Лиза Арзамасова выбрала платье актуального оттенка сочной травы с акцентным принтом в виде тигра. Пожалуй, идеальная опция на лето: остромодный кафтан расслабленного силуэта с внушительным V-образным вырезом, объемными рукавами и разрезами по бокам. Наряд от второй линии российского дизайнера Алены Ахмадуллиной обошелся около 9600 рублей — по цене сезонного сейла. Дополнил образ удлиненный кардиган цвета капучино и биколорные туфли.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Ранее мы рассказывали, как одеться в жару, если вы в положении. За вдохновением — к звездным примерам, среди которых недавно объявившая о второй беременности Эшли Грэм, принцесса Беатрис Йоркская, эпатажная рэперша Карди Би и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
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