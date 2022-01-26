Бери выше! Психолог высказалась на тему мини-юбок после 35

Эксперт высказалась на тему мини и дала подробный ответ на вопрос о том, на что стоит обращать внимание при выборе юбок женщинам среднего и старшего возраста.

Специалист объясняет, что в выборе одежды необходимо опираться на свои внутренние ощущения и эмоции. Если уверенность в себе позволяет это сделать, то почему бы не надеть то, что хочется. Психолог утверждает, что возраст в этом вопросе — не главное.