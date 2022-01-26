Бери выше! Психолог высказалась на тему мини-юбок после 35
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @giovannaantonelli
Эксперт высказалась на тему мини и дала подробный ответ на вопрос о том, на что стоит обращать внимание при выборе юбок женщинам среднего и старшего возраста.
Специалист объясняет, что в выборе одежды необходимо опираться на свои внутренние ощущения и эмоции. Если уверенность в себе позволяет это сделать, то почему бы не надеть то, что хочется. Психолог утверждает, что возраст в этом вопросе — не главное.
Фото: GettyImages
Однако не стоит игнорировать конструктивную критику. Важно понимать, что такого рода советы могут быть полезны. Помимо этого, во многих случаях необходимо помнить о дресс-коде. Если коллеги или родственники отмечают неуместность образа в той или иной ситуации и подтверждают это весомыми аргументами, то, возможно, нужно прислушаться.
По мнению психолога, также стоит помнить о том, что мини-юбки ярких цветов больше подходят молодым девушкам. Даже если женщина чувствует себя моложе своего возраста и готова носить такую одежду, то необходимо помнить о том, что в некоторых случаях важно соблюдать дресс-код.
Фото: Instagram