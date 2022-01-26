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Бери выше! Психолог высказалась на тему мини-юбок после 35

Стоит ли носить короткие юбки после 35 лет? Этим вопросом задаются сегодня многие женщины. Тема остается спорной даже сейчас, в эпоху бодипозитива и феминизма. Нужно ли обращать внимание на общественное мнение или же слушать только себя? Отвечает психолог Анна Адамова.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джованна Антонелли, 45 лет

Фото: Instagram @giovannaantonelli

Эксперт высказалась на тему мини и дала подробный ответ на вопрос о том, на что стоит обращать внимание при выборе юбок женщинам среднего и старшего возраста.

Специалист объясняет, что в выборе одежды необходимо опираться на свои внутренние ощущения и эмоции. Если уверенность в себе позволяет это сделать, то почему бы не надеть то, что хочется. Психолог утверждает, что возраст в этом вопросе — не главное.

Джилл Байден, 70 лет

Джилл Байден, 70 лет

Фото: GettyImages

Однако не стоит игнорировать конструктивную критику. Важно понимать, что такого рода советы могут быть полезны. Помимо этого, во многих случаях необходимо помнить о дресс-коде. Если коллеги или родственники отмечают неуместность образа в той или иной ситуации и подтверждают это весомыми аргументами, то, возможно, нужно прислушаться.

По мнению психолога, также стоит помнить о том, что мини-юбки ярких цветов больше подходят молодым девушкам. Даже если женщина чувствует себя моложе своего возраста и готова носить такую одежду, то необходимо помнить о том, что в некоторых случаях важно соблюдать дресс-код.

Фото: Instagram

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