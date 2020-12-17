Анжелика Варум блеснула точеной фигурой в брюках «Шахерезады»
Фото: Instagram @avarum
Варум поделилась серией снимков, на которых позирует вместе с Иваном Ургантом и Леонидом Ярмольником. Звезда выбрала эффектный образ, выстроенный на основе сочетания текстур. На ней — стильные плиссированные брюки-шаровары в духе восточной красавицы Шахерезады. Зарифмована деталь с облегающим кожаным жакетом, подчеркнувшим осиную талию исполнительницы. Финальный штрих — пара классических замшевых лодочек.
Поклонники не жалели комплиментов для любимой певицы. «Как вам хорошо с каре, Анжелика», «Вы — идеал!», «Ну какая вы куколка! Восхищаюсь», «Какая же Анжелика красивая», «Вы такая молодая!», «Какая стильная красотка!», «Неповторимая», — пишут в комментариях. Не так давно в Сети отметили стройность артистки: фолловеры считают, что ее супругу можно позавидовать. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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