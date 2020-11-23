Анжелика Варум восхитила поклонников точеной фигурой: «Как повезло Леониду!»

Поклонники звезды не остались равнодушными и по достоинству оценили эффектную фигуру своей любимицы: «Вы красотка», «О спорт, ты — мир!», «Ах, какая стройная! Просто прелесть! Восхищаюсь!», «Анжелика, вы в прекрасной форме! Умничка!», «Какая вы бомбическая и невероятная! Как повезло Леониду!», «Фигура мечты», «Вы в потрясающей форме!», Умница!», «Как статуэточка! Маленькая и изящная», «Какая изящная, просто чудо!», — написали они в комментариях под ее публикацией.

Фото: Instagram avarum

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