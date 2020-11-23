Анжелика Варум восхитила поклонников точеной фигурой: «Как повезло Леониду!»
Анжелика, которой в конце мая исполнился 51 год может составить достойную конкуренцию великолепной Дженнифер Лопес. Стройной и подтянутой фигуре артистки может позавидовать даже юная девушка. Чтобы добиться подобного впечатляющего результата, она активно занимается в тренажерном зале.
В своем микроблоге в социальной сети Instagram звезда выложила короткое видео, в котором предстала перед поклонниками в стильной спортивной одежде, подчеркивающей все ее точеные изгибы. Лаконичный образ дополнен поясной сумкой и яркими носками в тон кислотно-салатовым полоскам на тайтсах, и бейсболкой. Кожа звезды без грамма макияжа буквально светится здоровьем. «Нарядилась на пробежку. Явно просматривается, что артист соскучился по сцене», — игриво заявила Анжелика в видео.
Поклонники звезды не остались равнодушными и по достоинству оценили эффектную фигуру своей любимицы: «Вы красотка», «О спорт, ты — мир!», «Ах, какая стройная! Просто прелесть! Восхищаюсь!», «Анжелика, вы в прекрасной форме! Умничка!», «Какая вы бомбическая и невероятная! Как повезло Леониду!», «Фигура мечты», «Вы в потрясающей форме!», Умница!», «Как статуэточка! Маленькая и изящная», «Какая изящная, просто чудо!», — написали они в комментариях под ее публикацией.
Фото: Instagram avarum
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