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Анна Заворотнюк показала остромодную сумку за 3900 рублей

Анна Заворотнюк примерила образ, навеянный Тринити из «Матрицы» с легким флером диско восьмидесятых. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк дополнила аутфит остромодной полупрозрачной мини-сумкой, которой на многих платформах присвоен решительный sold out. Разбираем микротенденцию по горячим следам!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

Модель позирует в брутальном двубортном тренче цвета графита. Базу разбавляют аксессуары: босоножки на головокружительно высоких платформах и массивных каблуках в паре с плотными носками, тонкие спортивные очки и главная героиня — микросумка японского бренда Nana-Nana из винилового материала, затонированного под фуксию. Марка выпускает сумки разных размеров, и каждый соответствует формату бумаги: от А-4 до А-6, как у Анны. Стоимость такой малышки — около 3900 рублей.

Анна Заворотнюк / Instagram @anna_zavorotnyuk

Ранее мы рассказывали, какие сумки выбрали знаменитые модницы на лето, а заодно — присмотрели бюджетные аналоги до 5000 рублей, которые не проигрывают люксу. Подробности и шопинг-наводки ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

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