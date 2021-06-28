Анна Заворотнюк показала остромодную сумку за 3900 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Модель позирует в брутальном двубортном тренче цвета графита. Базу разбавляют аксессуары: босоножки на головокружительно высоких платформах и массивных каблуках в паре с плотными носками, тонкие спортивные очки и главная героиня — микросумка японского бренда Nana-Nana из винилового материала, затонированного под фуксию. Марка выпускает сумки разных размеров, и каждый соответствует формату бумаги: от А-4 до А-6, как у Анны. Стоимость такой малышки — около 3900 рублей.
Ранее мы рассказывали, какие сумки выбрали знаменитые модницы на лето, а заодно — присмотрели бюджетные аналоги до 5000 рублей, которые не проигрывают люксу. Подробности и шопинг-наводки ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
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