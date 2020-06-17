Анна Семенович в чалме и платье в цвет газона показала яркий образ для пикника
Фото: Instagram @ann_semenovich
Семенович примерила эффектный аутфит в самых сочных красках лета. На ней — свободное платье-миди из тонкого трикотажа в оттенке, сливающимся с цветом газонной травы. Наряд выбран весьма скромный: никакого декольте, рукав до локтя, завершенный контрастными черными манжетами с акцентными надписями. Дополнил образ актуальный аксессуар лета 2020 — принтованный тюрбан в тон платью. Поддержали вау-эффект солнцезащитные очки в духе ретро в белоснежной оправе и с темными линзами. Не обошлось и без броских аксессуаров — в главной роли выступили крупные золотые серьги, декорированные жемчугом.
Семенович позировала, элегантно расположившись на ярком пледе и вооружившись плетеной корзинкой. Вокруг нее — сочные лимоны, которые звезда решилась попробовать на одном из видео. После продолжительного периода самоизоляции Анна быстро пришла в форму, хотя и не ограничивала себя во время семейных застолий. Как звезда пришла к фигуре своей мечты — читайте в предыдущих материалах Passion.ru.
Фото: Instagram
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