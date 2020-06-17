Анна Семенович в чалме и платье в цвет газона показала яркий образ для пикника

Семенович позировала, элегантно расположившись на ярком пледе и вооружившись плетеной корзинкой. Вокруг нее — сочные лимоны, которые звезда решилась попробовать на одном из видео. После продолжительного периода самоизоляции Анна быстро пришла в форму, хотя и не ограничивала себя во время семейных застолий. Как звезда пришла к фигуре своей мечты — читайте в предыдущих материалах Passion.ru.