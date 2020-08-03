Анна Нетребко в платье с гигантскими ракушками блеснула на улицах Рима

Выгуливать эффектный аутфит Нетребко вышла на улицы Рима, куда прибыла с концертом. Для своего Instagram звезда сняла традиционный «Острый репортаж», в котором поделилась планами на день. Артистка блеснула в ультрамодном платье-рубашке свободного силуэта с принтом в виде гигантских раковин. Силуэт свободен, первые несколько пуговиц кокетливо расстегнуты, сам же образ максимально расслабленный. Дополнила аутфит сумка-шоппер кипенно-белого цвета и как всегда необычные солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз». Морскую тематику поддержали и серьги из крупных барочных жемчужин. С общей гаммой образа перекликаются даже часы на белоснежном ремешке из кожи.