Анна Нетребко в платье с гигантскими ракушками блеснула на улицах Рима
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Выгуливать эффектный аутфит Нетребко вышла на улицы Рима, куда прибыла с концертом. Для своего Instagram звезда сняла традиционный «Острый репортаж», в котором поделилась планами на день. Артистка блеснула в ультрамодном платье-рубашке свободного силуэта с принтом в виде гигантских раковин. Силуэт свободен, первые несколько пуговиц кокетливо расстегнуты, сам же образ максимально расслабленный. Дополнила аутфит сумка-шоппер кипенно-белого цвета и как всегда необычные солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз». Морскую тематику поддержали и серьги из крупных барочных жемчужин. С общей гаммой образа перекликаются даже часы на белоснежном ремешке из кожи.
Оперная певица часто делится модными луками с поклонниками, восхищая их смелым, порой эпатажным, но всегда самобытным стилем. Анна роскошно выглядит в платьях и шортах даже самой опасной длины. О том, как звезды за 40 носят мини, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
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