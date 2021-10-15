Ани Лорак похвасталась изгибами в золотом платье с лифом-«пулей»

Лорак приняла участие в новой съемке, в которой перевоплотилась в эффектную модель пин-ап. 43-летняя певица похвасталась изгибами в силуэтном платье цвета шампань с дерзким разрезом и открытой спиной. Необычным дополнением наряда стал лиф, цитирующий легендарный Bullet Bra. Бюстгальтер-«пуля» был взрывным трендом в 40-е и 50-е годы, а затем его возродил Жан-Поль Готье в 90-х, когда придумывал костюмы для музыкального тура Мадонны.

В образе Ани Лорак платье, напоминающее золотой слиток, взяло все главные роли (и овации). Причем настолько успешно, что другие детали не понадобились. Завершили look акцентные заколки, венчающие прическу с крупными локонами на одну сторону.