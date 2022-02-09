passion.ru
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Ани Лорак показала платье с сюрпризом и заставила поклонников понервничать

Спору нет, экстремальные разрезы — абсолютный (и самый горячий) тренд сезона. Этим нехитрым трюком активно пользуются селебрити, чтобы подчеркнуть нужное и дать тему для обсуждения на ближайшие несколько дней. Ани Лорак решила не отставать и примерила свой модный трофей в новой съемке. Лайфхак работает: верх и длина — максимально скромные, но без сюрприза не обошлось.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ани Лорак

Фото: Instagram @anilorak

Лорак позировала в силуэтном бархатном платье в жгучем оттенке красного. На первый взгляд все скромно: длинный рукав и ни единого намека на декольте. Однако наряд венчает рискованный разрез, который начинается выше линии бедра. Места для фантазии практически не осталось: с таким платьем даже крошечные стринги будут лишними — здесь для них нет места.

Роковой образ дополняют минималистичные босоножки на запредельно высоких шпильках и акцентные серьги, спускающиеся до плеч.

Фото: Федор Бородин

Не так давно Вера Брежнева показывала свою вариацию на тему маленького черного платья. Певица устроила зажигательные танцы в мини с дерзкими разрезами, чем произвела настоящий фурор в Сети. Подробности — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @anilorak

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