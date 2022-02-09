Ани Лорак показала платье с сюрпризом и заставила поклонников понервничать
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anilorak
Лорак позировала в силуэтном бархатном платье в жгучем оттенке красного. На первый взгляд все скромно: длинный рукав и ни единого намека на декольте. Однако наряд венчает рискованный разрез, который начинается выше линии бедра. Места для фантазии практически не осталось: с таким платьем даже крошечные стринги будут лишними — здесь для них нет места.
Роковой образ дополняют минималистичные босоножки на запредельно высоких шпильках и акцентные серьги, спускающиеся до плеч.
Фото: Федор Бородин
Не так давно Вера Брежнева показывала свою вариацию на тему маленького черного платья. Певица устроила зажигательные танцы в мини с дерзкими разрезами, чем произвела настоящий фурор в Сети. Подробности — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @anilorak