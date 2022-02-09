Ани Лорак показала платье с сюрпризом и заставила поклонников понервничать

Лорак позировала в силуэтном бархатном платье в жгучем оттенке красного. На первый взгляд все скромно: длинный рукав и ни единого намека на декольте. Однако наряд венчает рискованный разрез, который начинается выше линии бедра. Места для фантазии практически не осталось: с таким платьем даже крошечные стринги будут лишними — здесь для них нет места.

Роковой образ дополняют минималистичные босоножки на запредельно высоких шпильках и акцентные серьги, спускающиеся до плеч.